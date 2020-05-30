Bayern de Munique goleia Fortuna Düsseldorf com facilidade

O Bayern de Munique aplicou uma goleada no Fortuna Düsseldorf, neste domingo, na Arena Munique, por 5 a 0 e abriu 10 pontos de vantagem na liderança no Campeonato Alemão. Zanga (contra), Pavard, Lewandowski (duas vezes), e Davies marcaram os gols da vitória do time Bávaro.
A partida começou com o Bayern dominando a posse de bola, mas criando poucas chances claras de gol nos primeiros minutos. Aos 15 minutos, um zagueiro do Fortuna acabou ajudando os donos da casa. Gnabry ajeitou para trás, e Pavard bateu torto. A bola desviou em Zanka e entrou.
Com a vantagem no placar, o jogo ficou mais aberto e o Bayern teve mais espaço para criar chances claras de marcar. Aos 29, após cobrança de escanteio, Pavard cabeceou firme e marcou o segundo gol do jogo. Aos 43, em uma linda jogada coletiva do time da Bávaro com toques rápidos, Lewandowski saiu na cara do gol e não perdoou, deixando o Bayern com a vantagem de 3 a 0 no final do primeiro tempo.
Apesar da grande vantagem no placar, o Bayern voltou mais ligado e não demorou para a vitória se tornar goleada. Logo aos 5 minutos, Gnabry fez boa jogada, tocou para Lewandowski e, de letra, o atacante marcou o quarto dos donos da casa e seu 29º na Bundesliga. Dois minutos depois da pintura do polonês, Davies trombou e driblou a zaga do Fortuna e conseguiu marcar o quinto gol do Bayern.
Os donos da casa passaram a administrar a vantagem, valorizando a posse de bola até o fim da partda. Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 67 pontos e abriu 10 de vantagem para o Borussia Dortmund, segundo colocado no Campeonato Alemão. O líder da Bundesliga volta aos gramados no próximo sábado, fora de casa, contra o Bayer Leverkusen.