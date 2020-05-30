Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern de Munique goleia Fortuna Düsseldorf com facilidade

Com a vitória, o time Bávaro abriu 10 pontos de vantagem na liderança da Bundesliga...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2020 às 18:20

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 18:20

Crédito: Christof STACHE/AFP
O Bayern de Munique aplicou uma goleada no Fortuna Düsseldorf, neste domingo, na Arena Munique, por 5 a 0 e abriu 10 pontos de vantagem na liderança no Campeonato Alemão. Zanga (contra), Pavard, Lewandowski (duas vezes), e Davies marcaram os gols da vitória do time Bávaro.
A partida começou com o Bayern dominando a posse de bola, mas criando poucas chances claras de gol nos primeiros minutos. Aos 15 minutos, um zagueiro do Fortuna acabou ajudando os donos da casa. Gnabry ajeitou para trás, e Pavard bateu torto. A bola desviou em Zanka e entrou.
Com a vantagem no placar, o jogo ficou mais aberto e o Bayern teve mais espaço para criar chances claras de marcar. Aos 29, após cobrança de escanteio, Pavard cabeceou firme e marcou o segundo gol do jogo. Aos 43, em uma linda jogada coletiva do time da Bávaro com toques rápidos, Lewandowski saiu na cara do gol e não perdoou, deixando o Bayern com a vantagem de 3 a 0 no final do primeiro tempo.
Apesar da grande vantagem no placar, o Bayern voltou mais ligado e não demorou para a vitória se tornar goleada. Logo aos 5 minutos, Gnabry fez boa jogada, tocou para Lewandowski e, de letra, o atacante marcou o quarto dos donos da casa e seu 29º na Bundesliga. Dois minutos depois da pintura do polonês, Davies trombou e driblou a zaga do Fortuna e conseguiu marcar o quinto gol do Bayern.
Os donos da casa passaram a administrar a vantagem, valorizando a posse de bola até o fim da partda. Com o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 67 pontos e abriu 10 de vantagem para o Borussia Dortmund, segundo colocado no Campeonato Alemão. O líder da Bundesliga volta aos gramados no próximo sábado, fora de casa, contra o Bayer Leverkusen. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados