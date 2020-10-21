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futebol

Bayern de Munique goleia Atlético de Madrid em estreia na Champions

Atual campeão da Liga dos Campeões, time alemão inicia defesa de título com o pé direito...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 17:51

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:51

Crédito: Bayern goleia Altético de Madrid em sua estreia da Liga dos Campeões - AFP
O Bayern de Munique iniciou a defesa do título da Liga dos Campeões com o pé direito. Atual campeão, o time Bávaro venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Munique, na primeira rodada do Grupo A da Champions League. Coman, duas vez, Goretzka e Tolisso marcaram os gols do time alemão.
Com o resultado, o Bayern lidera de maneira isolado o Grupo A com três pontos. O time alemão volta aos gramados pela Liga dos Campeões na próxima terça-feira, diante do Lokomotiv Moscou, às 14:55, fora de casa. No mesmo dia, às 16h, o Atlético de Madrid encara o RB Salzburg, na Espanha.
O JOGO A partida começou equilibrada, com chances para os dois lados. Logo aos 2 minutos, Renan Lodi fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Suaréz. O atacante uruguaio chegou de carrinho, mas não conseguiu completar para o gol. A resposta do atual campeão da Champions não demorou. Aos 14, após cobrança de escanteio, o zagueiro Sule carimbou a trave do time espanhol.
O Bayern começou a dominar as ações da partida, mas o Atlético assustava nos contra-ataques. Aos 26, em nova jogada pela esquerda, desta vez com Carrasco, a bola sobrou para Suárez que finalizou mal para fora. O time alemão respondeu de forma fatal. Aos 27, Kimmich deu um passe sensacional, furando toda a defesa do Atlético, e deixou Coman cara a cara com o goleiro Oblak. O atacante não desperdiçou e abriu o placar.
O Atlético sentiu o gol e o Bayern passou a dominar totalmente a partida. Aos 40, em subida rápida ao ataque, em nova jogada de Coman, Goretzka chegou como elemento surpresa e finalizou para fazer 2 a 0 para o time Bávaro fechar o primeiro tempo.
O Atlético ensaio uma pressão no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, João Felix marcou um gol, mas o VAR anulou ao assinalar impedimento. A reação não durou muito. Aos 20, depois do rebote da batida de falta de Kimmich, a bola sobrou para Tolisso soltar uma bomba de fora da área e aumentar a vantagem do time alemão.
Seis minutos depois, aos 26, Coman selou a goleada do atual campeão da Liga. Muller fez um lançamento perfeito para o atacante, que balançou para cima do zagueiro Felipe, e chutou cruzado marcando o quarto do Bayern e seu segundo na partida. O Bayern passou a administrar o resultado até o fim e iniciou sua defesa de título em grande estilo.

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