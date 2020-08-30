Bayern de Munique espera proposta por Thiago 'nos próximos dias'

O Bayern de Munique espera receber uma oferta do Liverpool por Thiago Alcântara nos próximos dias. Em entrevista para a “Welt Am Sonntag”, Karl Rummenigge, CEO bávaro, afirmou que o meio-campista de 29 anos está à procura de novos desafios na carreira e o futebol inglês deve ser a próxima parada.

- Nós estamos esperando uma oferta nos próximos dias. Ele nos disse que na reta final de sua carreira gostaria de tentar algo novo.O interesse do técnico Jurgen Klopp não é novo, mas o time de Anfield precisa alcançar as 29 milhões de libras (R$ 211 milhões) pretendidas pelo clube alemão. O brasileiro naturalizado espanhol só tem mais um ano de contrato com o Bayern e pode assinar um novo contrato sem custos a partir de janeiro.