Bayern de Munique escolhe atacante em caso de saída de Lewandowski

Em caso de saída de Robert Lewandowski, o Bayern de Munique cogita a contratação do atacante Sébastien Haller, do Ajax, segundo o "Bild". O atleta de 27 anos está em sua segunda temporada com o clube holandês e anotou 33 gols em 39 partidas disputadas em 2021/2022.O perfil do centroavante de 1,90m se encaixa no que a diretoria bávara estaria procurando no mercado caso tenha que substituir o polonês. Além disso, o atacante acumula uma passagem pelo Frankfurt entre 2017 e 2019, o que facilitaria sua adaptação na Bundesliga.
Apesar do desejo do Bayern em manter Lewandowski no elenco, o clube ainda irá se reunir com o empresário do veterano para discutir a permanência ou a saída do jogador no próximo mercado. O camisa nove tem contrato até 2023 e pode deixar os bávaros sem custos no próximo ano.
Além de Haller, o nome de Darwin Núñez, jogador do Benfica e da seleçao uruguaia, chegou a ser cogitado no Bayern. A joia de 22 anos tem se destacado em Portugal com 33 gols pelas Águias em 39 jogos realizados, assim como Haller.