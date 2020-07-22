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Bayern de Munique enfrenta o Olympique de Marselha antes da retomada da Champions League

Equipe bávara anuncia que jogará um amistoso contra os franceses no próximo dia 31, às 15 horas, em Säbener Strasse, o centro de treinamento do time octacampeão alemão...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:11

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:11
Crédito: Bayern de Munique se prepara para o retorno da Champions League 2019/20, em agosto (GLYN KIRK / AFP
Nesta terça, o Bayern Munique anunciou que jogará uma partida amistosa contra o Olympique de Marselha, do treinador português André Villas Boas, no próximo dia 31 de julho, às 15 horas, em Säbener Strasse, o centro de treinamento do time bávaro, atual octacampeão alemão.
Segundo o jornal português 'A Bola', a partida não contará com a presença do público em virtude da pandemia global de coronavírus e dos protocolos de segurança adotados pelo futebol alemão para evitar o contágio e propagação da doença pelo país. O amistoso será uma forma de preparação para a retomada da Champions League, que acontece no próximo dia 7 de agosto. No dia seguinte, o Bayern de Munique recebe o Chelsea, no jogo de volta das oitavas de finais da competição europeia. Na primeira partida, os bávaros triunfaram e venceram por 3 a 0, em Londres, e agora podem perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim garantem a vaga na próxima fase do torneio.
Caso avance, a equipe alemã enfrentará o vencedor do confronto entre Napoli e Barcelona. No jogo de ida, os times empataram por 1 a 1, na Itália. Vale lembrar que as quartas de finais serão disputadas nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto. As semifinais estão previstas para os dias 18 e 19, às 16h nos dois dias. Todas essas partidas serão distribuídas entre o Estádio da Luz, do Benfica e o Estádio José Alvalade, do Sporting. A final, por fim, será disputada no dia 23 de agosto no estádio do alvirrubro.

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