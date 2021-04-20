Bayern de Munique emite nota contra a Superliga

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O Bayern de Munique anunciou oficialmente que não participará da Superliga. Em nota, o clube bávaro garantiu apoio à Bundesliga e UEFA, e garantiu que se sente orgulhoso em disputar a Liga dos Campeões.

- Em nome da diretoria, posso afirmar expressamente que o Bayern não participa da Superliga. O Bayern é solidário com a Bundesliga. Foi e sempre foi um grande prazer para nós podermos jogar como representante da Alemanha na Champions League. Todos ainda nos lembramos com carinho da vitória na Champions League, em Lisboa, um momento tão feliz que nunca foi esquecido. Para o Bayern, a Champions League é a melhor competição de clubes do mundo - disse o CEO Karl-Heinz Rummenigge.O Bayern de Munique também se solidarizou com seus torcedores, diz a nota oficial.

- O Bayern de Munique assume uma posição fechada na Superliga. Nossos membros e fãs rejeitam uma Superliga. Como Bayern, é nosso desejo e nosso objetivo que os clubes europeus vivam esta maravilhosa e emocionante competição da Liga dos Campeões e a desenvolvam em conjunto com a UEFA. O Bayern diz não à Superliga - comentou o presidente Herbert Hainerdiz.

ENTENDA A SUPERLIGA

Até o momento, os participantes da nova Liga são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, pelo Big Six inglês. Na Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid fazem parte da cúpula. Pela Itália, Inter de Milão, Juventus e Milan concluem o grupo. Outros três clubes são aguardados para dar início ao torneio.

O molde do torneio giraria em torno de 20 clubes, dentre os quais 15 são os fundadores. As partidas ocorreriam nos meios de semana e as equipes seguiriam participando de seus campeonatos nacionais, conforme o calendário tradicional. Em um modelo parecido com o da NBA, os grupos seriam divididos em dois, cada um com 10 integrantes, dentre os quais três avançariam diretamente às quartas de final.

Os clubes que terminarem a primeira fase em quarto e quinto de seus grupos, disputarão entre si, em dois jogos, quem assume as vagas restantes. Assim como na Liga dos Campeões, os confrontos pela fase inicial e playoffs seriam de ida e volta. A final, todavia, será disputada em jogo único e local neutro.

Segundo o comunicado emitido pela organização da Superliga, a ideia central é elevar o patamar do futebol europeu.

- Proporcionará um crescimento econômico significantemente maior e apoio ao futebol europeu por meio de um compromisso de longo prazo com pagamentos de solidariedade ilimitados que crescerão de acordo com as receitas da Superliga - afirmou o comunicado da Superliga

- Estes pagamentos de solidariedade serão substancialmente mais elevados do que os gerados pela atual competição europeia e deverão ser superiores a € 10 bilhões durante o período de compromisso inicial dos clubes - concluiu.

Ainda sobre pagamentos, a Superliga prometeu uma base financeira por volta de € 3,5 bilhões para os clubes fundadores compensarem os prejuízos pela pandemia da Covid-19 e melhorarem suas infraestruturas. Caso o valor se confirme, seria superior aos pagos pela Uefa em todas suas competições (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa Europeia).

Já Andrea Agnelli, vice-presidente da organização, e presidente da Juventus, afirmou que a Superliga aumentaria a solidariedade entre os clubes, e tornaria o esporte mais atraente para os fãs.