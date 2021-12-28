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futebol

Bayern de Munique e Tottenham estudam troca de atletas nesta janela

Clube inglês não conta com Ndombelé, que pode ser envolvido em negócio por Tolisso...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 17:45

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 17:45

Uma troca entre grandes do futebol europeu pode movimentar o mercado no próximo mês. De acordo com o portal 'Fichajes.net', Tottenham e Bayern de Munique costuram acordo onde o clube inglês receberia Clint Tolisso, enquanto Tanguy Ndombelé iria para o time bávaro.
+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid A proposição foi feita pelo Tottenham, que não está satisfeito com as atuações de Ndombelé com a camisa dos Spurs. Aos 25 anos, o francês se destacou pelo Lyon, despertou interesse de Real Madrid e Barcelona, mas fechou com o time inglês, que agora não conta mais com o meia.
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A decisão foi do recém-contratado técnico Antonio Conte, que deu aval para o negócio. Já pelo lado do Bayern de Munique, Tolisso não tem grandes oportunidades no estrelado elenco bávaro de Julian Nagelsmann, e por isso, pode ser a moeda de troca na negociação.
Crédito: AntonioContedeuavalparanegociaçãodeNdombelé(Foto:ISABELLABONOTTO/AFP

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