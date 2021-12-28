Bayern de Munique e Tottenham estudam troca de atletas nesta janela

Uma troca entre grandes do futebol europeu pode movimentar o mercado no próximo mês. De acordo com o portal 'Fichajes.net', Tottenham e Bayern de Munique costuram acordo onde o clube inglês receberia Clint Tolisso, enquanto Tanguy Ndombelé iria para o time bávaro.

+ Clube inglês mira contratação do meia Isco, do Real Madrid A proposição foi feita pelo Tottenham, que não está satisfeito com as atuações de Ndombelé com a camisa dos Spurs. Aos 25 anos, o francês se destacou pelo Lyon, despertou interesse de Real Madrid e Barcelona, mas fechou com o time inglês, que agora não conta mais com o meia.

+ Globe Soccer Awards: Mbappé é eleito melhor do mundo, e Ronaldinho recebe premiação por carreira

A decisão foi do recém-contratado técnico Antonio Conte, que deu aval para o negócio. Já pelo lado do Bayern de Munique, Tolisso não tem grandes oportunidades no estrelado elenco bávaro de Julian Nagelsmann, e por isso, pode ser a moeda de troca na negociação.