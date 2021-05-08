Bayern de Munique é campeão alemão sem entrar em campo

O Bayern de Munique conquistou o título do Campeonato Alemão de forma matemática após a derrota do RB Leipzig para o Dortmund por 3 a 2 neste sábado. Os bávaros possuem 71 pontos na tabela, enquanto o time de Julian Nagelsmann soma 64, mas restando apenas duas partidas para o fim do torneio.Dessa forma, Hansi-Flick confirma seu segundo título da Bundesliga com a maior potência do país antes de assumir a seleção. A campanha do título também pode terminar com Lewandowski igualando a marca de Gerd Muller, que anotou 40 gols em uma única edição da competição. Até o momento, o polonês está com 36 tentos.