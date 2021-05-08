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futebol

Bayern de Munique é campeão alemão sem entrar em campo

Equipe bávara conquistou o título de forma matemática após o RB Leipzig ser derrotado para o Borussia Dortmund por 3 a 2 na manhã deste sábado...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 13:26

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 13:26
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
O Bayern de Munique conquistou o título do Campeonato Alemão de forma matemática após a derrota do RB Leipzig para o Dortmund por 3 a 2 neste sábado. Os bávaros possuem 71 pontos na tabela, enquanto o time de Julian Nagelsmann soma 64, mas restando apenas duas partidas para o fim do torneio.Dessa forma, Hansi-Flick confirma seu segundo título da Bundesliga com a maior potência do país antes de assumir a seleção. A campanha do título também pode terminar com Lewandowski igualando a marca de Gerd Muller, que anotou 40 gols em uma única edição da competição. Até o momento, o polonês está com 36 tentos.
> Veja a tabela da Bundesliga
O Bayern de Munique já pensa na próxima temporada em que terá Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, como novo comandante do elenco. O clube já acertou a contratação de Upamecano para a defesa e tentará erguer o 10º troféu seguido em 2022.

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