futebol

Bayern de Munique domina o Hertha Berlin e vence mais uma no Campeonato Alemão

Com o resultado, o Bayern voltou a abrir seis pontos de vantagem na liderança; já o Herta Berlin está a apenas quatro da zona de rebaixamento...
23 jan 2022 às 15:32

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 15:32

O Bayern de Munique voltou a abrir seis pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. Neste domingo, o time da Bavária goleou o Hertha Berlin por 4 a 1 no Estádio Olímpico, em partida válida pela 20ª rodada do Alemão. Tolisso, Thomas Müller, Sané e Gnabry marcaram os gols da vitória. Ekkelenkamp fez o de honra da equipe da capital, que se aproximou da zona de rebaixamento.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaNÃO VALEU
Com apenas dois minutos de jogo, o Bayern balançou as redes do goleiro Alexander Schwolow. Müller cruzou na medida para Tolisso, que pegou de primeira, sem chances de defesa. Entretanto, o VAR confirmou que o meio-campista estava um pouco à frente, e o gol foi anulado.PODE COMEMORAR
Foi aos 25 minutos que o torcedor bávaro pode comemorar. Pelo lado esquerdo, Lewandowski tocou para atrás para Coman cruzar bola na área. Mesmo entre dois marcadores, Tolisso conseguiu o cabeceio e abriu o placar para o Bayern no Estádio Olímpico. MAIS UM
Com um amplo domínio dentro de campo, o Bayern de Munique ampliou a vantagem no fim do primeiro tempo. Kimmich cruzou para Müller, que apareceu sozinho dentro da área. O camisa 25 finalizou de primeira e marcou o segundo dos Bávaros na partida.
> Veja e simule a tabela da BundesligaVIROU GOLEADA
Em menos de cinco minutos, o Bayern fez o dobro de gols. Aos 30 minutos, Schwolow tocou curto para Gechter. Ligado no jogo, Sané fez a interceptação dentro da área e, com o gol aberto, fez o terceiro. Aos 34, Kimmich enfiou boa bola para Gnabry, que invadiu a área pela direita e bateu rasteiro para ampliar.VACILO DA DEFESA
O Hertha Berlin conseguiu diminuir em um lance similar com o terceiro gol do Bayern de Munique. Upamecano, que tinha acabado de entrar, recuou mal e deixou Jovetic cara a cara com Neuer. Os dois dividiram, e a bola sobrou para Ekkelenkamp fazer o gol de honra do time da capital.SEQUÊNCIA
Agora, o Bayern só volta a campo no dia 05 de fevereiro para enfrentar o RB Leipzig, às 14h30 (horário de Brasília). Já o Herta Berlin tem compromisso no dia 04, contra o Bochum às 16h30 (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela 21ª rodada do Campeonato Alemão.
Crédito: O Bayern não teve dificuldade para vencer o Herta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

