Bayern de Munique domina o Hertha Berlin e vence mais uma no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique voltou a abrir seis pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. Neste domingo, o time da Bavária goleou o Hertha Berlin por 4 a 1 no Estádio Olímpico, em partida válida pela 20ª rodada do Alemão. Tolisso, Thomas Müller, Sané e Gnabry marcaram os gols da vitória. Ekkelenkamp fez o de honra da equipe da capital, que se aproximou da zona de rebaixamento.
Com apenas dois minutos de jogo, o Bayern balançou as redes do goleiro Alexander Schwolow. Müller cruzou na medida para Tolisso, que pegou de primeira, sem chances de defesa. Entretanto, o VAR confirmou que o meio-campista estava um pouco à frente, e o gol foi anulado.PODE COMEMORAR
Foi aos 25 minutos que o torcedor bávaro pode comemorar. Pelo lado esquerdo, Lewandowski tocou para atrás para Coman cruzar bola na área. Mesmo entre dois marcadores, Tolisso conseguiu o cabeceio e abriu o placar para o Bayern no Estádio Olímpico. MAIS UM
Com um amplo domínio dentro de campo, o Bayern de Munique ampliou a vantagem no fim do primeiro tempo. Kimmich cruzou para Müller, que apareceu sozinho dentro da área. O camisa 25 finalizou de primeira e marcou o segundo dos Bávaros na partida.
VIROU GOLEADA
Em menos de cinco minutos, o Bayern fez o dobro de gols. Aos 30 minutos, Schwolow tocou curto para Gechter. Ligado no jogo, Sané fez a interceptação dentro da área e, com o gol aberto, fez o terceiro. Aos 34, Kimmich enfiou boa bola para Gnabry, que invadiu a área pela direita e bateu rasteiro para ampliar.VACILO DA DEFESA
O Hertha Berlin conseguiu diminuir em um lance similar com o terceiro gol do Bayern de Munique. Upamecano, que tinha acabado de entrar, recuou mal e deixou Jovetic cara a cara com Neuer. Os dois dividiram, e a bola sobrou para Ekkelenkamp fazer o gol de honra do time da capital.SEQUÊNCIA
Agora, o Bayern só volta a campo no dia 05 de fevereiro para enfrentar o RB Leipzig, às 14h30 (horário de Brasília). Já o Herta Berlin tem compromisso no dia 04, contra o Bochum às 16h30 (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela 21ª rodada do Campeonato Alemão.