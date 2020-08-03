Bayern de Munique desiste da contratação de Kai Havertz

O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, revelou que o clube bávaro não tentará a contratação de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Para o mandatário, a jovem estrela custaria um preço muito elevado.

- Estou seguro que depois da transferência de Leroy Sané não vamos ter mais nenhuma grande transferência. Não está relacionado com a qualidade de Kai Havertz. Nós achamos que ele é muito, muito bom jogador, mas com o coronavírus, uma transferência de quase 50 milhões e outros de 70 ou 80 milhões é impossível de fazer a não ser se vendermos jogadores - disse Hoeness ao "FAZ".