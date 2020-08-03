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futebol

Bayern de Munique desiste da contratação de Kai Havertz

Presidente do clube bávaro disse que não fará
nenhum grande investimento depois de Sané...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 12:16

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:16

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, revelou que o clube bávaro não tentará a contratação de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen. Para o mandatário, a jovem estrela custaria um preço muito elevado.
- Estou seguro que depois da transferência de Leroy Sané não vamos ter mais nenhuma grande transferência. Não está relacionado com a qualidade de Kai Havertz. Nós achamos que ele é muito, muito bom jogador, mas com o coronavírus, uma transferência de quase 50 milhões e outros de 70 ou 80 milhões é impossível de fazer a não ser se vendermos jogadores - disse Hoeness ao "FAZ".
Na atual temporada, Havertz participou de 43 jogos, marcou 17 gols e deu nove assistências.

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