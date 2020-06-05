Bayern de Munique descarta a contratação de Semedo

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O Bayern de Munique é um dos clubes que se interessou por Nelson Semedo. Porém, o "SPORT" informa que os bávaros consideraram os valores muito elevados e desistiram da contratação do português.

Com isso, Sergiño Dest, do Ajax, é a prioridade do clube alemão. Aos 19 anos, ele fez uma grande temporada na Holanda, disputando 36 jogos, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência.

Os valores por Dest devem estar na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões). Ou seja, 10 milhões de euros a menos do que os 40 milhões (aproximadamente R$ 224 milhões) pedidos pelo Barça por Semedo.