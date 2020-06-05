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futebol

Bayern de Munique descarta a contratação de Semedo

Lateral do Barcelona interessava aos bávaros, mas
não irão mais negociar devido aos altos valores pedidos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 20:00

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:00

Crédito: AFP
O Bayern de Munique é um dos clubes que se interessou por Nelson Semedo. Porém, o "SPORT" informa que os bávaros consideraram os valores muito elevados e desistiram da contratação do português.
Com isso, Sergiño Dest, do Ajax, é a prioridade do clube alemão. Aos 19 anos, ele fez uma grande temporada na Holanda, disputando 36 jogos, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência.
Os valores por Dest devem estar na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões). Ou seja, 10 milhões de euros a menos do que os 40 milhões (aproximadamente R$ 224 milhões) pedidos pelo Barça por Semedo.
Nelson Semedo também interessa ao Manchester City, que deve fazer uma investida pelo jogador. Uma troca por João Cancelo é estudada pelos dois clubes.E MAIS:Bayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai HavertzColaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injustaEm entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual''Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido para mim', diz Roger Machado E MAIS:

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