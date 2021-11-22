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futebol

Bayern de Munique corta salários de atletas que não se vacinaram contra a Covid

Kimmich, Gnabry, Musiala, Cuisance e Choupo-Moting não receberão salários do Bayern de Munique enquanto não se vacinarem...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 18:33

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:33

O quinteto Kimmich, Gnabry, Musiala, Cuisance e Choupo-Moting estará indisponível da partida do Bayern de Munique nesta terça-feira contra o Dynamo Kiev 'após contato com uma pessoa diagnosticada com a Covid-19'. Os cinco jogadores, que ainda não se vacinaram, terão os seus salários durante a quarentena.Na última partida do Bayern de Munique, contra o Augsburg pela Bundesliga, os cinco jogadores não puderam permanecer no mesmo hotel que o elenco para a concentração. Em campo, os bávaros perderam para o adversário pelo placar de 2 a 1.
- Não estou feliz que certas informações internas vazem. Sobre coisas privadas, coronavírus, o motivo, o que eles têm que pagar, o que eles recebem e o que não recebem. Não são coisas que põem em risco o nosso sucesso esportivo, mas seria bom se fosse um pouco mais fechado. Faz parte do negócio, mas não é a parte boa do negócio - disse Nagelsmann, treinador do Bayern.
Os jogadores já se manifestaram contra o vazamento das informações do corte salarial. Joshua Kimmich já se pronunciou contra a vacina, e amaça ir à justiça contra o Bayern.
- Basicamente, me divirto mais quando tudo vai bem. Esses ruídos fazem parte do Bayern, sempre foi assim. Porém, me surpreendo que sejamos o único clube que passa por algo assim. É uma distinção de um grupo que pode discutir coisas polêmicas e a equipe faz isso. Podem haver opiniões diferentes. Não creio que vá quebrar a equipe, mas que vai servir para ela crescer - concluiu o treinador.
Crédito: KimmichnãosevacinoucontraaCovid(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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