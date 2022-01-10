Bayern de Munique chega a acordo para renovar com Coman, que terá o terceiro maior salário do clube

Depois de muitas negociações, o Bayern de Munique enfim parece ter conseguido um acordo pela renovação contratual do atacante Kingsley Coman. De acordo com a imprensa francesa, o novo vínculo do jogador de 25 anos será longo, até junho de 2027.Segundo o jornal "L'Équipe", além do tempo de contrato, Coman também receberá um considerável aumento. O veículo informa que o francês passará a ganhar 17 milhões de euros (R$ 109 milhões) por ano, valor que o fará ter o terceiro maior salário, atrás apenas de Manuel Neuer e Robert Lewandowski.
Em outubro de 2021, a imprensa alemã havia afirmado que o Bayern de Munique poderia vender Coman ao final da atual temporada, para não perdê-lo de graça em 2023, quando se encerra o contrato atual. A medida era para evitar o que ocorreu com David Alaba, que foi para o Real Madrid sem custos.
Formado nas categorias de base do PSG e revelado pelo clube parisiense em 2013, Coman passou ainda pela Juventus, entre 2014 e 2015, até chegar no Bayern de Munique. Ao todo, o francês tem 217 partidas disputadas na equipe alemã, com 46 gols feitos e 52 assistências.