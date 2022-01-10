  • Bayern de Munique chega a acordo para renovar com Coman, que terá o terceiro maior salário do clube
futebol

Bayern de Munique chega a acordo para renovar com Coman, que terá o terceiro maior salário do clube

Jogador de 25 anos tem contrato até junho de 2023, mas deverá estender vínculo até 2027. Atleta ficará atrás apenas de Neuer e Lewandowski em termos de salários...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 19:50

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:50

Depois de muitas negociações, o Bayern de Munique enfim parece ter conseguido um acordo pela renovação contratual do atacante Kingsley Coman. De acordo com a imprensa francesa, o novo vínculo do jogador de 25 anos será longo, até junho de 2027.Segundo o jornal "L'Équipe", além do tempo de contrato, Coman também receberá um considerável aumento. O veículo informa que o francês passará a ganhar 17 milhões de euros (R$ 109 milhões) por ano, valor que o fará ter o terceiro maior salário, atrás apenas de Manuel Neuer e Robert Lewandowski.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
Em outubro de 2021, a imprensa alemã havia afirmado que o Bayern de Munique poderia vender Coman ao final da atual temporada, para não perdê-lo de graça em 2023, quando se encerra o contrato atual. A medida era para evitar o que ocorreu com David Alaba, que foi para o Real Madrid sem custos.
+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil
Formado nas categorias de base do PSG e revelado pelo clube parisiense em 2013, Coman passou ainda pela Juventus, entre 2014 e 2015, até chegar no Bayern de Munique. Ao todo, o francês tem 217 partidas disputadas na equipe alemã, com 46 gols feitos e 52 assistências.
Coman marcou o gol do título da Champions League do Bayern de Munique em 2020

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

