Bayern de Munique busca promessa portuguesa no Benfica

O Bayern de Munique fechou mais uma contratação para a temporada. Trata-se de um nome pouco conhecido dos torcedores, mas de grande potencial: Tiago Dantas. O meia de 19 anos chega ao time alemão por empréstimo do Benfica. O jogador atuou em apenas uma partida pelo elenco principal do time português, mas já ganha uma oportunidade no gigante da Baviera. A tendência é que o atleta seja incorporado ao time B, que disputa a terceira divisão alemã.