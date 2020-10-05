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futebol

Bayern de Munique busca promessa portuguesa no Benfica

Jovem Tiago Dantas chega ao campeão alemão por empréstimo de uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 20:33

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:33

Crédito: Tiago Dantas só jogou uma partida pela equipe principal do Benfica (Divulgação/SL Benfica
O Bayern de Munique fechou mais uma contratação para a temporada. Trata-se de um nome pouco conhecido dos torcedores, mas de grande potencial: Tiago Dantas. O meia de 19 anos chega ao time alemão por empréstimo do Benfica. O jogador atuou em apenas uma partida pelo elenco principal do time português, mas já ganha uma oportunidade no gigante da Baviera. A tendência é que o atleta seja incorporado ao time B, que disputa a terceira divisão alemã.
O empréstimo é de uma temporada e não há opção ou obrigação de compra por parte do Bayern. O contrato de Tiago Dantas com o Benfica vai até o meio de 2024, com multa rescisória de 88 milhões de euros.

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