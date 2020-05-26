Bayern de Munique apresenta proposta de renovação para Alaba

Crédito: John MacDougall / AFP

Sem querer perder seu lateral-esquerdo, o Bayern de Munique apresentou uma proposta de renovação para David Alaba. De acordo com o 'Bild', os bávaros aumentarão significativamente o salário do austríaco.

O Bayern ofereceu um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por ano ao lateral. Os valores chegariam perto das maiores estrelas do elenco, como Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.