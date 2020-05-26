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futebol

Bayern de Munique apresenta proposta de renovação para Alaba

O lateral-esquerdo é desejado em grandes clubes da Europa, como City e Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 15:22

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:22

Crédito: John MacDougall / AFP
Sem querer perder seu lateral-esquerdo, o Bayern de Munique apresentou uma proposta de renovação para David Alaba. De acordo com o 'Bild', os bávaros aumentarão significativamente o salário do austríaco.
O Bayern ofereceu um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por ano ao lateral. Os valores chegariam perto das maiores estrelas do elenco, como Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.
Na atual temporada, Alaba atuou em 30 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.E MAIS:Solskjaer confirma que Pogba e Rashford estão aptos para jogarManchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéHá um ano na Ucrânia, Alvaro relembra primeiro gol pelo FC LvivNewcastle abre conversas para contratar Philippe CoutinhoNegueba quer ver Gyeongnam crescendo na K-League Challenge E MAIS:

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