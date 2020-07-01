Bayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSG

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O Bayern de Munique anunciou Tanguy Kouassi como o primeiro reforço para a temporada 2021/2021. O jovem zagueiro de 18 anos saiu do Paris Saint-Germain após fim de contrato e firmou vínculo com os bávaros até 2024. O diretor esportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic, se mostrou satisfeito com a chegada da promessa.

- Estamos muito felizes de ter contratado Kouassi para o Bayern. Aos nossos olhos, é um dos maiores talentos da Europa. Sua posição original é zagueiro, mas pode jogar em várias outras. Estamos seguros de que terá uma grande carreira conosco.

O jogador também declarou suas primeiras palavras como membro da equipe bávara.

- Estou muito feliz de poder jogar pelo Bayern. É um clube grande e tradicional. Espero poder triunfar aqui. Trabalharei duro para isso.