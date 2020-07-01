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Bayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSG

Atleta de 18 anos firma seu primeiro contrato profissional após não entrar em acordo com clube francês. Diretor esportivo bávaro não esconde felicidade com contratação...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 11:57

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 11:57

Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
O Bayern de Munique anunciou Tanguy Kouassi como o primeiro reforço para a temporada 2021/2021. O jovem zagueiro de 18 anos saiu do Paris Saint-Germain após fim de contrato e firmou vínculo com os bávaros até 2024. O diretor esportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic, se mostrou satisfeito com a chegada da promessa.
- Estamos muito felizes de ter contratado Kouassi para o Bayern. Aos nossos olhos, é um dos maiores talentos da Europa. Sua posição original é zagueiro, mas pode jogar em várias outras. Estamos seguros de que terá uma grande carreira conosco.
O jogador também declarou suas primeiras palavras como membro da equipe bávara.
- Estou muito feliz de poder jogar pelo Bayern. É um clube grande e tradicional. Espero poder triunfar aqui. Trabalharei duro para isso.
Este é o primeiro contrato profissional firmado por Kouassi, que não encontrou acordo com o PSG. O defensor estava no clube francês desde os seus 14 anos e também joga pela seleção de base de seu país. E MAIS:Diretor esportivo do Rennes diz que Camavinga não sai para o RealTécnico do Barcelona dá declaração polêmica sobre GriezmannArsenal não exercerá opção de compra do meia Dani CeballosHakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogador E MAIS:

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