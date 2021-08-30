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futebol

Bayern de Munique anuncia a contratação de Marcel Sabitzer

Jogador de 27 anos tinha contrato com o RB Leipzig até o final da temporada e foi contratado por quantia inferior aos R$ 100 milhões. Atleta assinou por quatro anos...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 13:19
Crédito: Divulgação / Bayern de Munique
O Bayern de Munique mostrou sua força na Alemanha mais uma vez. Nesta segunda-feira, o clube bávaro anunciou a contratação do meio-campista Marcel Sabitzer, que estava no RB Leipzig, seu rival na Bundesliga. O jogador de 27 anos assinou contrato com a equipe vermelha por quatro anos, até 2025.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato AlemãoApesar de não divulgar os valores da transação, a imprensa europeia diz que o Bayern desembolsou 16 milhões de euros (R$ 98 milhões) para contar com o atleta. Como tinha vínculo com o RB Leipzig somente até o fim da temporada, os Touros preferiram aceitar uma quantia baixa para não perdê-lo de graça.
- Estou muito feliz por jogar no Bayern. Quando criança, eu tinha muito orgulho da minha camisa do Bayern e ganhava uma nova a cada Natal. Vou dar tudo por este clube, quero ganhar o maior número de jogos possíveis e vencer títulos - disse Sabitzer em sua chegada. Na Baviera, o meio-campista austríaco reencontrará dois velhos conhecidos da época de Leipzig: o técnico Julian Nagelsmann e o zagueiro Dayot Upamecano, ambos que também chegaram ao clube nesta temporada. A prática não é uma novidade, uma vez que o Bayern tem o maior poderio ofensivo na Alemanha.
+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer
No passado, os bávaros já contrataram nomes como Robert Lewandowski, Mario Götze e Matt Hummels, todos do Borussia Dortmund, quando os Aurinegros viviam boa fase. O clube também não descarta desarticular o time do Signal Iduna Park no futuro em busca da contratação de Erling Haaland.

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