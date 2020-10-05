Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern de Munique anuncia a contratação de Choupo-Moting

Atacante camaronês estava no Paris Saint-Germain desde 2018 e foi o responsável por gol histórico contra a Atalanta nas quartas de final da última Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 11:16

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:16

Crédito: AFP
O Bayern de Munique anunciou a contratação do atacante Choupo-Moting, ex-Paris Saint-Germain, por uma temporada. O veterano de 31 anos retorna ao país em que começou a jogar futebol e onde permaneceu até 2017 para ser uma opção no recheado elenco bávaro. O camaronês ficou marcado por ter feito o gol da classificação do time francês nas quartas de final da última Liga dos Campeões contra a Atalanta.
Nas últimas três temporadas, o atleta jogou em 2017 pelo Stoke City e estava no plantel do PSG desde 2018. Em suas primeiras palavras, Choupo-Moting mostrou animação em retornar para a Bundesliga.
- É uma grande sensação regressar para a Bundesliga e jogar no maior clube da Alemanha. Quem não gosta de jogar pelo Bayern? É uma honra estar no clube. No Bayern o objetivo é sempre ganhar tudo e estou motivado.
O jogador irá vestir a camisa 13 e irá disputar vaga com Zirkzee, atual reserva de Robert Lewandowski. Choupo-Moting é o último reforço de uma janela de transferências contida da equipe alemã em que o principal nome trazido foi o de Leroy Sané, também para o setor ofensivo do time de Hansi-Flick.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados