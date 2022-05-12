  • Bayern de Munique abre as portas para venda de Lewandowski e define preço, diz jornal
futebol

Bayern de Munique abre as portas para venda de Lewandowski e define preço, diz jornal

Craque polonês está em fim de contrato e estaria insatisfeito no clube; Barcelona é um dos interessados no atacante
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 11:00

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 11:00

Lewandowski pode estar de saída do Bayern de Munique. De acordo com o jornal ‘Bild’, o clube bávaro voltou atrás em renovar com o atacante e decidiu abrir as portas para uma possível venda. + Rodrygo é o brasileiro mais jovem a marcar 10 gols na Champions League: veja a lista
O contrato do jogador vai até junho deste ano e ainda não houve acordo por renovação. O Bayern de Munique teria voltado atrás e agora deseja negociar o atacante. O preço da venda giraria em torno de 35 a 40 milhões de euros (cerca de R$ 188 a 215 milhões).
Nesta quarta-feira, o jornal revelou que Lewandowski teria ficado irritado com a insistência do Bayern de Munique em contratar Haaland, que acertou com o Manchester City. O polonês não se sentiu valorizado pelo clube.
O Barcelona entra como o principal clube interessado na contratação do jogador. A equipe espanhola entende que o atacante de 33 anos ainda pode render e planeja uma negociação.
Lewandowski está no Bayern de Munique desde 2014, quando se transferiu do Borussia Dortmund. Na atual temporada, o atacante soma 49 gols e sete assistências em 48 jogos pelo clube.
