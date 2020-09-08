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futebol

Bayern dá mais dias de folga para Thiago e meia pode decidir futuro

Segundo jornalista italiano, clube alemão espera receber oferta de cerca de R$ 188 milhões nos próximos dias. Liverpool e Barcelona são principais interessados no jogador de 29 anos...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 11:00
Crédito: Ben STANSALL / AFP
O Bayern de Munique deu alguns dias de folga a mais para o meio-campista Thiago Alcântara por ter participado dos jogos da seleção espanhola pela Liga das Nações, de acordo com o “Bild”. E esse tempo pode ser crucial para que o camisa seis resolva seu futuro e encontre o novo clube pelo qual irá jogar na próxima temporada.O jornalista Fabrizio Romano afirmou que os bávaros esperam pelo fechamento de um negócio em torno de 27 milhões de libras (R$ 188 milhões). O Liverpool é o principal candidato na disputa, mas precisa vender para comprar novos atletas. Com isso, o time de Anfield depende da venda de Wijnaldum para o Barcelona para voltar à carga por Thiago.
O brasileiro naturalizado espanhol já colocou sua residência em Munique à venda, dando sinais de que não deve continuar sua carreira na Alemanha, apesar de ter um ano de contrato. Nos últimos dias, o Barça também foi especulado como um possível destino para o jogador de 29 anos e o futuro do atleta segue em aberto.

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