Bayern dá mais dias de folga para Thiago e meia pode decidir futuro

O Bayern de Munique deu alguns dias de folga a mais para o meio-campista Thiago Alcântara por ter participado dos jogos da seleção espanhola pela Liga das Nações, de acordo com o “Bild”. E esse tempo pode ser crucial para que o camisa seis resolva seu futuro e encontre o novo clube pelo qual irá jogar na próxima temporada.O jornalista Fabrizio Romano afirmou que os bávaros esperam pelo fechamento de um negócio em torno de 27 milhões de libras (R$ 188 milhões). O Liverpool é o principal candidato na disputa, mas precisa vender para comprar novos atletas. Com isso, o time de Anfield depende da venda de Wijnaldum para o Barcelona para voltar à carga por Thiago.