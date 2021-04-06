Bayern confirma que Gnabry testou positivo para o Covid-19

O Bayern de Munique não poderá contar com Serge Gnabry para a ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o clube bávaro confirmou que o atacante alemão testou positivo para o Covid-19 e já está em isolamento.
"Serge Gnabry, 25, testou positivo para coronavírus. O atacante do FC Bayern está indo bem. Ele está em isolamento doméstico", diz o comunicado oficialO Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). A partida será válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões.