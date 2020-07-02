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Bayern anuncia contratação de Sané nas redes sociais, mas apaga postagem logo em seguida

Postagem foi feita por perfil árabe do clube no Twitter, mas apagada depois de poucos minutos. Fotos do jogador com a camisa do Bayern foram divulgadas...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 19:54
Crédito: Reprodução / Twitter
Que Leroy Sané jogará no Bayern de Munique na próxima temporada não é mais nenhuma novidade. No entanto, apesar do acerto entre o clube alemão com o Manchester City, o jogador ainda não foi anunciado de forma oficial pelos bávaros. Ou será que foi?
Nesta quinta-feira, o perfil oficial do Bayern em árabe no Twitter anunciou a contratação de Sané, inclusive com fotos do alemão vestindo a camisa do clube. No entanto, parece que não era o momento ainda, já que a postagem foi apagada logo em seguida.
Segundo o jornal "Bild", da Alemanha, a conta árabe do clube é administrada por uma empresa terceirizada. A gafe não foi bem vista pelos dirigentes do Bayern de Munique, visto que o anúncio não estava previsto para agora.
Sané chegou à Alemanha na última quarta-feira e já realizou exames médicos. O jogador assinou com o Bayern até 2025 e o clube pagou cerca de 55 milhões de euros (R$ 327 milhões) ao City, segundo a imprensa alemã.

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