Bayern anuncia contratação de Sané nas redes sociais, mas apaga postagem logo em seguida

Crédito: Reprodução / Twitter

Que Leroy Sané jogará no Bayern de Munique na próxima temporada não é mais nenhuma novidade. No entanto, apesar do acerto entre o clube alemão com o Manchester City, o jogador ainda não foi anunciado de forma oficial pelos bávaros. Ou será que foi?

Nesta quinta-feira, o perfil oficial do Bayern em árabe no Twitter anunciou a contratação de Sané, inclusive com fotos do alemão vestindo a camisa do clube. No entanto, parece que não era o momento ainda, já que a postagem foi apagada logo em seguida.

Segundo o jornal "Bild", da Alemanha, a conta árabe do clube é administrada por uma empresa terceirizada. A gafe não foi bem vista pelos dirigentes do Bayern de Munique, visto que o anúncio não estava previsto para agora.