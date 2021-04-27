Bayern anuncia contratação de Nagelsmann como novo técnico

O Bayern de Munique anunciou a contratação de Julian Nagelsmann como novo técnico do clube até 2026. O jovem comandante do RB Leipzig irá começar seu trabalho com a equipe bávara a partir da próxima temporada, substituindo Hansi-Flick.- O contrato de cinco anos de Nagelsmann mostra o quanto ele se identifica com o Bayern. Estou convencido de que vamos moldar um futuro esportivo de muito sucesso com o novo técnico disse Oliver Kahn, ídolo e dirigente do clube.