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futebol

Bayern anuncia contratação de Nagelsmann como novo técnico

Jovem comandante do RB Leipzig chega ao final da temporada e terá contrato até 2026. Hansi-Flick deve deixar o clube e assumir a seleção alemã após a Eurocopa...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:25

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 08:25
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
O Bayern de Munique anunciou a contratação de Julian Nagelsmann como novo técnico do clube até 2026. O jovem comandante do RB Leipzig irá começar seu trabalho com a equipe bávara a partir da próxima temporada, substituindo Hansi-Flick.- O contrato de cinco anos de Nagelsmann mostra o quanto ele se identifica com o Bayern. Estou convencido de que vamos moldar um futuro esportivo de muito sucesso com o novo técnico disse Oliver Kahn, ídolo e dirigente do clube.
> Veja a tabela da Bundesliga
Hansi-Flick viver momentos internos conturbados nesta temporada e tinha o desejo de deixar o Bayern. Com isso, o atual campeão alemão e europeu é o nome favorito para assumir a seleção alemã após a saída de Joachim Low ao fim da Eurocopa.

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