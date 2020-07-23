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Bayern ainda não recebeu nenhuma proposta por Thiago Alcântara

Meio-campista espanhol tem sido especulado no Liverpool, de Jurgen Klopp...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 15:41

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 15:41

Crédito: AFP
O futuro de Thiago Alcântara ainda não está definido. O CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelou que o clube ainda não recebeu nenhuma oferta pelo meio-campista espanhol.
- O diretor esportivo Salihamidzic conversou com Thiago e ele disse que chegou o momento para fazer algo novo antes de terminar a carreira. Só que até agora não fomos contactados por nenhum clube. Não sabemos se ele já conversou com alguém. Salihamidzic está em conversações com o seu conselheiro - disse Rummenigge. Com 29 anos, Thiago tem sido associado ao Liverpool, de Jurgen Klopp. Na atual temporada, o meio-campista espanhol soma 36 partidas disputadas, três gols e duas assistências.

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