Bayer Leverkusen x Bayern; veja onde assistir e prováveis escalações

O Bayern de Munique viaja para enfrentar o líder Bayer Leverkusen e busca recuperar o topo do Campeonato Alemão neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília). Os mandantes vivem grande fase e entram na partida após três vitórias consecutivas e como a única equipe invicta da Bundesliga. Os bávaros contam com Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo, para superar o adversário.
Olho na partida
- É uma equipe forte, com uma campanha muito boa. Eles têm autoconfiança e estão de bom humor. A ideia deles é boa, jogam com posse de bola e são capazes de vencer a partida para carimbar a atual campanha - analisou Flick, técnico do Bayern.Melhores do mundo
Na última quinta-feira, Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto Manuel Neuer foi escolhido o melhor goleiro da temporada passada. O polonês é a principal esperança de gols do Bayern de Munique e é o artilheiro da Bundesliga com 13 gols. Em coletiva de imprensa, o arqueiro alemão afirmou que o duelo contra o Leverkusen era uma final para o time de Munique.
Elogio do rival
- Lewandowski teve um desempenho muito consistente por um longo período de tempo em alto nível. Tem ajudado a equipe em todas as competições e feito gols. Então ele merece o título de Melhor Jogador do Mundo - afirmou Peter Bosz, técnico do Leverkusen.
FICHA TÉCNICA:Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Data e horário: 19/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN LEVERKUSEN (Técnico: Peter Bosz)Hradecky; Bender, Tah, Tapsoba e Sinkgraven; Wirtz, Baumgartlinger e Amiri; Bailey, Schick e Diaby.
Desfalques: Paulinho, Santiago Arias, Aránguiz, Sven Bender e Exequiel Palacios (machucados).
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Tolisso e Musiala; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Kimmich, Goretzka, Jvvi Martínez e Nianzou (machucados).