Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayer Leverkusen x Bayern: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
Bayer Leverkusen x Bayern: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Quem vencer a partida deste domingo vai terminar a rodada na liderança. Em caso de empate, a ponta cai no colo do Borussia Dortmund; LANCE! transmite o confronto...
LanceNet

16 out 2021 às 14:55

16 out 2021 às 14:55

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund medem forças, neste domingo, às 10h30, na Leverkusen Arena. As duas equipes têm 16 pontos e, quem vencer, vai assumir a liderança da competição. No momento, ela está com o Borussia Dortmund, que soma 18, já jogou na rodada e, claro, vai torcer pelo empate. E você pode assistir à partida AO VIVO aqui no LANCE!, que transmite a partida em parceria com o OneFootball.Quem também tem 16 pontos e fecha o G4 é o Freiburg, outro que já jogou na rodada: empatou em casa com o RB Leipzig, por 1 a 1. O Union Berlim, quinto (15), derrotou o Wolfsburg (13), sexto.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
BAYER LEVERKUSEN
O time tem três baixas confirmadas: Andrich, suspenso, Baumgartlinger e Mensah, lesionado. A dúvida fica por conta do zagueiro Tapsoba, de Burkina-Faso.
BAYERN DE MUNIQUE ​Os bávaros também têm um jogador suspenso por cartão vermelho: o lateral francês Pavard. Outras baixa confirmada é o goleiro Ulreich, que é reserva de Neuer.
FICHA TÉCNICA
BAYER LEVERKUSEN x BAYERN DE MUNIQUE Campeonato Alemão/Bundesliga - 8ª Rodada​Data e horário: 17/10/2021, às 10h30 (de Brasília)​Local: Leverkusen Arena, em Leverkusen (ALE)Transmissão: One Football, LANCE! e Band
PROVÁVEIS TIMES
BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Gerardo Seone)
Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah e Bakker; Aranguiz, Demirbay, Adli e Wirtz; Diaby e Schick
Desfalques: Andrich (suspenso) e Baumgartlinger (lesão); Fosu-Mensah (dúvida)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann) Neuer; Süle, Upamecano, Hernandez e Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Pavard (suspenso) e Ulreich (lesão); Coman (dúvida)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados