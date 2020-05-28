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futebol

Bayer Leverkusen tenta se recuperar na Bundesliga após goleada sofrida

Equipe liderada por Kai Havertz enfrenta Freiburg, que não venceu no Campeonato Alemão desde o retorno após o período de paralisação por conta do novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 15:06

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 15:06

Crédito: STUART FRANKLIN / AFP
Após sofrer uma derrota estrondosa em casa para o Wolfsburg, o Bayer Leverkusen tenta se recuperar no Campeonato Alemão diante do Freiburg, fora de casa, nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília). Os mandantes também não vivem bom momento e desde o retorno da Bundesliga, são apenas dois empates e uma derrota.
Com a última derrota, o time que havia vencido seus dois primeiros duelos após o coronavírus, voltou para o 5º lugar, mas pensa em voltar a estar em zona de classificação para a Liga dos Campeões. O técnico Peter Bosz elogiou o rival e destacou a importância de esquecer a última partida.
- Contra o Freiburg não será fácil. Eles estão indo muito bem durante toda a temporada. Eles têm um jogo compacto e muito físico. Depois das derrotas, sempre é bom para os jogadores quando o próximo jogo começa pouco tempo depois. Discutimos brevemente o jogo contra o Wolfsburg, mas o foco é o Freiburg.
Após um empate frustrante contra o Frankfurt por 3 a 3, os mandantes ocupam apenas a 8ª colocação, mas buscam reencontrar o caminho das vitórias para sonhar com uma vaga na próxima Liga Europa. O treinador Christian Streich.comentou os aspectos positivos e negativos da última partida que devem ser melhorados nesta sexta-feira.
- Espero que contra o Leverkusen tenhamos novamente uma boa eficiência na frente. Em Frankfurt, escolhemos o risco de ser muito ofensivo. Se você não tem segurança suficiente em determinadas áreas, tudo está aberto.
Restam apenas seis rodadas da Bundesliga e cada jogo, cada ponto disputado é essencial para alcançar objetivos ambiciosos na temporada. Embora o momento dos times não seja o melhor, os comandantes sabem que o momento é de esquecer os últimos resultados e pensar no próximo adversário.E MAIS:Neymar consegue liminar para suspender cobrança de R$ 88 milhõesLokomotiv Moscou tem quatro jogadores infectados por COVID-19Capitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinosInglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalChelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no gol E MAIS:

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