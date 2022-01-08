Bayer Leverkusen sai na frente, toma a virada, mas consegue empatar no fim com o Union Berlin

Bayer Leverkusen e Union Berlin ficaram no empate por 2 a 2 na BayArena pela 18ª rodada da Bundesliga. Com o resultado, as equipes permanecem no G6 da tabela, mas podem ser ultrapassadas a depender de outros resultados. > Veja a tabela da Bundesliga
LEVERKUSEN NA FRENTE!Após muita insistência pelo gol, o Leverkusen abriu o placar. Aos 38 minutos, a equipe iniciou uma jogada rápida a partir de bola parada, Diaby tentou o chute dentro da área, mas o goleiro rebateu e sobrou para Schick marcar o primeiro do confronto na BayArena.
TUDO IGUAL Logo em seguida, o Union Berlin empatou a partida em sua primeira grande chance. Aos 45 minutos, a bola sobrou para Trimmel que chutou forte, Hradecky defendeu, a bola foi na cabeça de Behrens, que acertou no gol, mas Hradecky fez mais uma grande defesa e, por fim, sobrou para Promel marcar e igualar o resultado.
VIROUJá no início do segundo tempo, o Union Berlin foi pra cima e conseguiu a virada. Aos cinco minutos, Kruse recebeu dentro da área, bateu em direção ao gol e a bola sobrou no pé de Promel, que só tocou para marcar seu segundo gol na partida.
TUDO IGUAL DE NOVOO jogo na segunda etapa melhorou, com ambas as equipes buscando o gol e o Leverkusen conseguiu igualar o resultado mais uma vez. Aos 38 minutos, Bellarabi recebeu na direita e cruzou na medida para Tah marcar de cabeça e deixar tudo igual no placar.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes retornam a campo no próximo sábado, dia 15. O Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Monchengladbach, enquanto o Union Berlin joga com o Hoffenheim pela 19ª rodada da Bundesliga.