Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayer Leverkusen sai na frente, toma a virada, mas consegue empatar no fim com o Union Berlin
futebol

Bayer Leverkusen sai na frente, toma a virada, mas consegue empatar no fim com o Union Berlin

Com o empate em casa, o Leverkusen chega a quatro partidas sem vencer na Bundesliga e ainda pode ser ultrapassado na rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 13:29

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 13:29

Bayer Leverkusen e Union Berlin ficaram no empate por 2 a 2 na BayArena pela 18ª rodada da Bundesliga. Com o resultado, as equipes permanecem no G6 da tabela, mas podem ser ultrapassadas a depender de outros resultados. > Veja a tabela da Bundesliga
LEVERKUSEN NA FRENTE!Após muita insistência pelo gol, o Leverkusen abriu o placar. Aos 38 minutos, a equipe iniciou uma jogada rápida a partir de bola parada, Diaby tentou o chute dentro da área, mas o goleiro rebateu e sobrou para Schick marcar o primeiro do confronto na BayArena.
TUDO IGUAL Logo em seguida, o Union Berlin empatou a partida em sua primeira grande chance. Aos 45 minutos, a bola sobrou para Trimmel que chutou forte, Hradecky defendeu, a bola foi na cabeça de Behrens, que acertou no gol, mas Hradecky fez mais uma grande defesa e, por fim, sobrou para Promel marcar e igualar o resultado.
VIROUJá no início do segundo tempo, o Union Berlin foi pra cima e conseguiu a virada. Aos cinco minutos, Kruse recebeu dentro da área, bateu em direção ao gol e a bola sobrou no pé de Promel, que só tocou para marcar seu segundo gol na partida.
TUDO IGUAL DE NOVOO jogo na segunda etapa melhorou, com ambas as equipes buscando o gol e o Leverkusen conseguiu igualar o resultado mais uma vez. Aos 38 minutos, Bellarabi recebeu na direita e cruzou na medida para Tah marcar de cabeça e deixar tudo igual no placar.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes retornam a campo no próximo sábado, dia 15. O Bayer Leverkusen enfrenta o Borussia Monchengladbach, enquanto o Union Berlin joga com o Hoffenheim pela 19ª rodada da Bundesliga.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados