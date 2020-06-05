Bayer Leverkusen rejeita proposto do Real Madrid por Kai Havertz

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O Bayer Leverkusen recusou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 462 milhões) do Real Madrid por Kai Havertz, segundo o “Bild” desta sexta-feira. O jovem de 20 anos é uma das grandes promessas do futebol alemão e já despertou o interesse de diversos clubes europeus, como Bayern de Munique, Manchester United e Chelsea.

A ideia de Florentino Pérez, presidente do conjunto merengue, para sair na frente e fechar um acordo com o camisa 29 é deixar a joia por mais uma temporada na equipe alemã e ser incorporado no plantel do técnico Zidane apenas em 2021. O atleta possui contrato até 2022 e o Leverkusen está em boa posição para negociá-lo nesta janela.