Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayer Leverkusen rejeita proposto do Real Madrid por Kai Havertz

Clube merengue pretende deixar o atleta mais um ano emprestado ao elenco alemão após firmar acordo. Jovem promessa também interessa Bayern de Munique e times ingleses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 12:17

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 12:17

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Bayer Leverkusen recusou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 462 milhões) do Real Madrid por Kai Havertz, segundo o “Bild” desta sexta-feira. O jovem de 20 anos é uma das grandes promessas do futebol alemão e já despertou o interesse de diversos clubes europeus, como Bayern de Munique, Manchester United e Chelsea.
A ideia de Florentino Pérez, presidente do conjunto merengue, para sair na frente e fechar um acordo com o camisa 29 é deixar a joia por mais uma temporada na equipe alemã e ser incorporado no plantel do técnico Zidane apenas em 2021. O atleta possui contrato até 2022 e o Leverkusen está em boa posição para negociá-lo nesta janela.
Havertz tem feito sucesso durante toda a temporada, mas especialmente desde a volta do Campeonato Alemão após a paralisação, pois já marcou cinco gols em apenas quatro partidas. Ao todo, o meia-atacante fez 38 jogos, anotou 15 tentou e deu oito assistências.E MAIS:Após nova ausência em treino, Barça diz que Messi está com contratura no quadríceps da perna direitaApós apedrejamento, muros de atleta e técnico do Benfica são pichadosJogos em duas cidades inglesas podem ter provocado 78 mortes por coronavírus, revela estudoSemifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadas E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos
Imagem de destaque
Vitória anuncia nova comandante da Guarda Municipal após morte de Dayse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados