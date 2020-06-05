Bayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai Havertz

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Gigantes europeus brigam pela contratação de Kai Havertz. O atacante do Bayer Leverkusen faz uma grande temporada e o 'Bild' informa que o clube alemão já rejeitou uma oferta do Real Madrid de 80 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) pelo jogador.

Os merengues, juntamente com Manchester United e Bayern de Munique, são os clubes mais interessados no jovem. Na atual temporada, ele marcou 15 gols e contribuiu com oito assistências em 38 jogos.

Havertz se tornou o primeiro jogador da história do Campeonato Alemão a marcar 35 gols com menos 21 anos .