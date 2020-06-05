Bayer Leverkusen rejeita proposta do Real Madrid por Kai Havertz

Gigantes europeus brigam pela contratação de Kai Havertz. O atacante do Bayer Leverkusen faz uma grande temporada e o 'Bild' informa que o clube alemão já rejeitou uma oferta do Real Madrid de 80 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) pelo jogador.
Os merengues, juntamente com Manchester United e Bayern de Munique, são os clubes mais interessados no jovem. Na atual temporada, ele marcou 15 gols e contribuiu com oito assistências em 38 jogos.
Havertz se tornou o primeiro jogador da história do Campeonato Alemão a marcar 35 gols com menos 21 anos .
A ideia de Florentino Pérez é se antecipar aos clubes interessados e contratar o jogador neste verão e deixá-lo emprestado por uma temporada ao Leverkusen. E MAIS:Colaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injustaEm entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual''Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido para mim', diz Roger MachadoLucas Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da ItáliaLiga Francesa anuncia abertura do mercado de transferências interno E MAIS: