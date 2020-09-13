futebol

Bayer Leverkusen goleia e se classifica na Copa da Alemanha

Equipe de Peter Bosz venceu por 7 a 0, sendo seis gols construídos na primeira etapa. Stuttgart e Paderborn também vencem e avançam para a próxima fase do torneio...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 13:15

Crédito: RONALD WITTEK / AFP
O Bayer Leverkusen aplicou uma goleada por 7 a 0 sobre o Eintracht Norderstedt na Copa da Alemanha e avançou sem sustos para a próxima fase. O placar foi construído praticamente todo no primeiro tempo e na segunda etapa apenas Patrik Schick, ex-RB Leipzig, completou o marcador.
O Paderborn, que foi rebaixado na última Bundesliga, também venceu por 5 a 0, enquanto o tradicional Stuttgart se classificou com vitória por 1 a 0. O Hoffenheim pressionou, mas apenas empatou por 2 a 2. Nos pênaltis, o time da primeira divisão conseguiu a qualificação.
Nesta segunda-feira, o Borussia Dortmund encara o Duisburg às 15h45 (horário de Brasília) e o técnico Lucien Favre pode promover a estreia de Reinier na equipe. Hamburgo e Hannover 96 também jogam nesta segunda às 13h30 (horário de Brasília).

