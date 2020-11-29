Bayer Leverkusen e Hertha Berlin empatam sem gols pela Bundesliga

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Em partida muito carente de emoções, Bayer Leverkusen e Hertha Berlin empataram sem gols, neste domingo, no penúltimo jogo da nona rodada da Bundesliga, o Campeonato Alemão.

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PanoramaCom o 0 a 0, o time de Leverkusen subiu para a terceira colocação, com 19 pontos, e perdeu a oportunidade de encostar ainda mais no líder Bayern de Munique, que tem 22. O G4 tem ainda RB Leipzig (20) e Borussia Dortmund (18). Wolfsburg (17) e Union Berlim (16) vêm logo atrás, beliscando as vagas na Liga Europa 2021/2022.