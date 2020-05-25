Bayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos Campeões

Crédito: Kai Havertz é a grande estrela do Leverkusen e marcou quatro gols nos últimos dois jogos (Ina FASSBENDER / POOL / AFP

Além do aguardado jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, a 28ª rodada do Campeonato Alemão também terá o Bayer Leverkusen recebendo o Wolfsburg, enquanto o Borussia Monchengladbach viaja para enfrentar o Werder Bremen, ambos os jogos nesta terça-feira às 15h30 (horário de Brasília). Frankfurt e Freiburg também se enfrentam.

Após vencer o Monchengladbach fora de casa, o Leverkusen assumiu a 4ª colocação na Bundesliga e segue na disputa por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time liderado por Kai Havertz, autor de quatro gols nos últimos dois jogos, encara o Wolfsburg, que vem de derrota para o Borussia Dortmund. O técnico Peter Bosz está satisfeito com o desempenho da equipe desde o retorno da competição, mas se preocupa com o rival.

- Eu estava com um pouco de medo de perdermos ritmo, por conta do coronavírus, mas nossos jogadores estão de parabéns. Temos que manter nosso foco alto. Mesmo que tenhamos vencido as duas últimas partidas e tenhamos confiança, o próximo jogo não será fácil. O Wolfsburg será exaustivo e temos que dar 100% em 90 minutos.

Já o Monchengladbach vem de derrota e enfrenta o Werder Bremen, equipe que segue na disputa para fugir da zona do rebaixamento e vem animada após uma vitória sobre o Freiburg fora de casa. O 5º colocado não terá missão fácil, apesar da enorme diferença dos times na tabela de classificação e o comandante Marco Rose está ciente da situação.

- Temos que corrigir os erros que cometemos contra o Leverkusen. O Bremen está lutando contra o rebaixamento com tudo o que tem.Acho que podemos compensar as derrotas, teremos uma boa equipe em campo que poderá vencer o jogo.