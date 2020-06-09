Bayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da Alemanha

Crédito: RONALD WITTEK / AFP

O Bayer Leverkusen está classificado para a grande final da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, os Leões enfrentaram o Saarbrücken, da quarta divisão alemã, e venceram por 3 a 0, fora de casa. Moussa Diaby, Lucas Alario e Karim Bellarabi marcaram os gols da partida

JOGO TRANQUILOCom 20 minutos de partida, o Bayer já vencia o jogo por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 10 minutos, com Diaby. O atacante recebeu um lindo lançamento nas costas da marcação de Demirbay e bateu de primeira sem deixar a bola cair no chão. O segundo foi do atacante Alario, após rebote da defesa do Saarbrücken.

TIRANDO O PÉCom o resultado na mão, o time diminuiu o ímpeto na etapa final e controlou o jogo apenas esperando o apito final. Com facilidade, o terceiro gol saiu com Bellarabi. Demirbay limpou a marcação dentro da área e tocou para o camisa 38, que bateu forte e deu números finais ao jogo.

PAULINHO TITULARO brasileiro Paulinho, revelado pelo Vasco da Gama, foi titular e atuou os 90 minutos. O camisa 7 teve várias oportunidades, mas não era o dia dele. Ao todo, o meia finalizou seis vezes e levou perigo em algumas delas.

NÃO ERA FÁCILO Saarbrücken conseguiu um grande feito ao chegar até a semifinal da competição. O clube disputa a quarta divisão da Alemanha e estava sem atuar há 94 dias por conta da pandemia de coronavírus.