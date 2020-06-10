Bayer Leverkusen confia na permaência de Kai Havertz

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Apesar do forte interesse do Chelsea em Kai Havertz, o diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Rudi Voller, não desiste da permanência do jovem, disse em entrevista ao “ARD”. Os ingleses identificaram no alemão a reposição ideal para as saídas de Willian e Pedro, mas o preço pode ser alto e girar em torno dos 75 milhões de libras (R$ 468 milhões).

- Nós não perdemos a esperança de que ele fique conosco. Nós tentamos dar todas as possibilidades para que ele mostre suas qualidades. Ele fez um trabalho excelente na segunda metade da temporada.