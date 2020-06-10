Bayer Leverkusen confia na permaência de Kai Havertz

Apesar do forte interesse do Chelsea em Kai Havertz, o diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Rudi Voller, não desiste da permanência do jovem, disse em entrevista ao “ARD”. Os ingleses identificaram no alemão a reposição ideal para as saídas de Willian e Pedro, mas o preço pode ser alto e girar em torno dos 75 milhões de libras (R$ 468 milhões).
- Nós não perdemos a esperança de que ele fique conosco. Nós tentamos dar todas as possibilidades para que ele mostre suas qualidades. Ele fez um trabalho excelente na segunda metade da temporada.
Havertz tem apenas 20 anos e desperta o interesse de diversos clubes gigantes da Europa, como o Bayern de Munique e o Real Madrid. No entanto, os Blues parecem estar na frente na corrida pelo atleta que já marcou 15 gols e deu oito assistências ao longo de 38 jogos na temporada.E MAIS:Zagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em dobleteReal Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de SkriniarJornalista diz que futuro de Camavinga será no Real MadridGriezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do Barça E MAIS: