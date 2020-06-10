Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayer Leverkusen confia na permaência de Kai Havertz

Diretor esportivo do clube, Rudi Voller, acredita que o clube proporciona as melhores situações para o desenvolvimento do alemão. Chelsea se mantém forte na disputa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2020 às 13:04

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:04

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Apesar do forte interesse do Chelsea em Kai Havertz, o diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Rudi Voller, não desiste da permanência do jovem, disse em entrevista ao “ARD”. Os ingleses identificaram no alemão a reposição ideal para as saídas de Willian e Pedro, mas o preço pode ser alto e girar em torno dos 75 milhões de libras (R$ 468 milhões).
- Nós não perdemos a esperança de que ele fique conosco. Nós tentamos dar todas as possibilidades para que ele mostre suas qualidades. Ele fez um trabalho excelente na segunda metade da temporada.
Havertz tem apenas 20 anos e desperta o interesse de diversos clubes gigantes da Europa, como o Bayern de Munique e o Real Madrid. No entanto, os Blues parecem estar na frente na corrida pelo atleta que já marcou 15 gols e deu oito assistências ao longo de 38 jogos na temporada.E MAIS:Zagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em dobleteReal Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de SkriniarJornalista diz que futuro de Camavinga será no Real MadridGriezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do Barça E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados