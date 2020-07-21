Bayer Leverkusen abre conversa sobre empréstimo de Reinier

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Disposto a emprestar Reinier na próxima temporada, o Real Madrid já abriu conversas para negociá-lo. De acordo com o "Goal", os merengues o ofereceram ao Bayer Leverkusen e as tratativas já iniciaram. O clube espanhol vê com bons olhos a saída do brasileiro por um curto período.

Para os merengues, a Bundesliga pode ajudar a melhorar a parte tática e técnica de Reinier. O brasileiro tem contrato até 2026 e também foi sondado pelo Real Valladolid.