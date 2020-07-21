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futebol

Bayer Leverkusen abre conversa sobre empréstimo de Reinier

Real Madrid está disposto a negociar o meio-campista brasileiro por uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 18:01

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:01

Crédito: Divulgação
Disposto a emprestar Reinier na próxima temporada, o Real Madrid já abriu conversas para negociá-lo. De acordo com o "Goal", os merengues o ofereceram ao Bayer Leverkusen e as tratativas já iniciaram. O clube espanhol vê com bons olhos a saída do brasileiro por um curto período.
Para os merengues, a Bundesliga pode ajudar a melhorar a parte tática e técnica de Reinier. O brasileiro tem contrato até 2026 e também foi sondado pelo Real Valladolid.
Caso seja contratado, Reinier encontraria dois brasileiros no Leverkusen: Wendell e Paulinho. O jogador do Real Madrid chegaria para ser um possível substituto de Kai Havertz, que pode ir para o Chelsea.

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