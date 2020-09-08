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Batshuayi deve ser novo reforço do Crystal Palace na temporada

Atacante belga deve acertar empréstimo por um ano, mas antes deve renovar contrato com Chelsea por mais uma temporada para não sair sem custos em 2021...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 10:09

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 10:09
Crédito: Paul ELLIS / AFP
O atacante Batshuayi, do Chelsea, irá renovar uma extensão contratual, mas irá jogar por empréstimo pelo Crystal Palace na próxima temporada, de acordo com o “Daily Mail”. O objetivo do clube inglês é não perder o atleta de 26 anos de graça na próxima janela de verão europeu, uma vez que o vínculo do belga com os Blues termina em 2021.Sem espaço no elenco principal, a equipe londrina tentou vender Batshuayi em definitivo, mas não conseguiu. O belga perde na concorrência para o recém-contratado Timo Werner, Tammy Abraham e Olivier Giroud. Contratado em 2016 do Olympique de Marseille, o jogador não rendeu o que se esperava e já foi emprestado em diversas ocasiões.
O Palace está confiante na aquisição do belga que já vestiu a camisa blaugrana na temporada 2018/2019. As especulações também apontam que West Brom, Newcastle, Leeds e clubes da Alemanha também já se interessaram pelos serviços do atleta.

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