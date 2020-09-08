Batshuayi deve ser novo reforço do Crystal Palace na temporada

O atacante Batshuayi, do Chelsea, irá renovar uma extensão contratual, mas irá jogar por empréstimo pelo Crystal Palace na próxima temporada, de acordo com o “Daily Mail”. O objetivo do clube inglês é não perder o atleta de 26 anos de graça na próxima janela de verão europeu, uma vez que o vínculo do belga com os Blues termina em 2021.Sem espaço no elenco principal, a equipe londrina tentou vender Batshuayi em definitivo, mas não conseguiu. O belga perde na concorrência para o recém-contratado Timo Werner, Tammy Abraham e Olivier Giroud. Contratado em 2016 do Olympique de Marseille, o jogador não rendeu o que se esperava e já foi emprestado em diversas ocasiões.