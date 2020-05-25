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futebol

Bate Borisov vence na prorrogação e é o campeão da Copa de Belarus

Gol no último minuto do tempo extra levou o time ao título. País foi o único europeu que  não parou o seu futebol e teve presença de público nesta pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 16:09

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:09

Crédito: Reprodução/Twitter
Com um gol no último minuto da prorrogação marcado por Zakhar Volkov, o Bate Borisov derrotou o Dynamo Brest por 1 a 0 e sagrou-se, neste domingo, o campeáo da Copa de Belarus (ex-Bielo-Russia). O time, que é o mais poderoso do país, não vencia a competição desde 2015. E também serviu como uma forra contra o seu maior rival. Afinal depois de ganhar 13 Campeonatos nacionais seguidas entre 2006 e 2018, o Bate viu o Dynamo sagrar-se campeão da Liga em 2019.
Belarus foi o único país da Europa que não paralisou os seus campeonatos durante a pandemia da Covid-19, tambem não impondo isolamento para seus habitantes.
Belarus ou Bielorrússia ?
Em Português as duas formas são usadas e consideradas corretas por várias gramáticas. Bielorrússia foi o nome usado oficialmente durante o período que ele formou a antiga União Soviética (entre 1917 e 1991). Em setembro de 1991, quando as Nações Unidas oficializaram que o país voltava ser uma república independente e recolocou o seu nome de origem, Belarus. Mas há de considerar que o país tem duas línguas, a bielorussa e a russa (que são diferentes) e é comum que em russo a antiga nomenclatura seja usada.
E MAIS:Polônia é mais um país europeu que reiniciará os seus torneiosDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaLeverkusen e Gladbach jogam sonhando com a ChampionsConheça as maiores torcidas dos principais países europeus E MAIS:

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