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Bastidores: sem muletas, Gatito marca presença no vestiário do Botafogo em vitória no Brasileirão

Goleiro, que ainda se recupera de uma lesão no joelho, esteve no 'pós-jogo' após a partida contra o CSA e parabenizou os companheiros pela vitória...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 20:46

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 20:46
Crédito: Reprodução/BotafogoTV
Os jogadores do Botafogo receberam incentivo e elogios de alguém conhecido. Após a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, na última terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão, Gatito Fernández e Joel Carli, lesionados, marcaram presença no vestiário para participar do "pós-jogo".
O destaque ficou pelo goleiro, que já anda sem o auxílio de muletas - que estavam sendo utilizadas até o mês passado. O paraguaio ainda se recupera de uma lesão no joelho e não entra em campo pelo Botafogo desde setembro do ano passado.O camisa 1 apareceu e, como divulgado em vídeo pela "BotafogoTV", brincou com companheiros e participou do discurso de final de jogo, que destacou a vontade do time e a expectativa por voos maiores na Série B.
Ainda não há uma expectativa de quando Gatito Fernández retornará aos gramados. A lesão se agravou após ele ter participado de jogos da Seleção Paraguaia e ele ainda sequer entrou no período de transição.

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