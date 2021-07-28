Bastidores: sem muletas, Gatito marca presença no vestiário do Botafogo em vitória no Brasileirão

Os jogadores do Botafogo receberam incentivo e elogios de alguém conhecido. Após a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, na última terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão, Gatito Fernández e Joel Carli, lesionados, marcaram presença no vestiário para participar do "pós-jogo".

O destaque ficou pelo goleiro, que já anda sem o auxílio de muletas - que estavam sendo utilizadas até o mês passado. O paraguaio ainda se recupera de uma lesão no joelho e não entra em campo pelo Botafogo desde setembro do ano passado.O camisa 1 apareceu e, como divulgado em vídeo pela "BotafogoTV", brincou com companheiros e participou do discurso de final de jogo, que destacou a vontade do time e a expectativa por voos maiores na Série B.