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futebol

Basquete: veja tabela do São Paulo em nova fase do Campeonato Paulista

Líder da primeira fase da competição, Tricolor enfrenta Bauru, Pinheiros, Paulistano e Franca na segunda fase da classificação do campeonato estadual...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 09:00
Crédito: João Pires/LNB
O São Paulo conheceu a tabela da fase de classificação – realinhamento do Campeonato Paulista de basquete. A equipe, líder da primeira parte da competição, estreia no dia 13, contra o Bauru, às 18h, fora de casa. De acordo com o regulamento do Paulista, os cinco primeiros colocados formam o Grupo A e os cinco restantes ficam no Grupo B. Os times se enfrentam dentro do próprio grupo, em turno único, com mando invertido em comparação ao realizado na primeira fase.
A classificação do Grupo A definirá a ordem dos cinco primeiros colocados nas quartas de final. No Grupo B, apenas os três melhores avançam e entram nas quartas, que serão realizadas em sistema de playoffs melhor de três jogos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na primeira fase, o São Paulo derrotou Liga Sorocabana, Pinheiros, Basket Osasco, Corinthians, Sesi Franca, Basquete Rio Claro, Paulistano e Bauru, e perdeu somente para Mogi das Cruzes.
Confira a data dos jogos da fase de realinhamento13/9, às 18h – Bauru x São Paulo18/9, às 11h – Pinheiros x São Paulo22/9, às 19h30 – São Paulo x Paulistano26/9, às 18h – Franca x São Paulo

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