Basquete: veja tabela do São Paulo em nova fase do Campeonato Paulista

Crédito: João Pires/LNB

O São Paulo conheceu a tabela da fase de classificação – realinhamento do Campeonato Paulista de basquete. A equipe, líder da primeira parte da competição, estreia no dia 13, contra o Bauru, às 18h, fora de casa. De acordo com o regulamento do Paulista, os cinco primeiros colocados formam o Grupo A e os cinco restantes ficam no Grupo B. Os times se enfrentam dentro do próprio grupo, em turno único, com mando invertido em comparação ao realizado na primeira fase.

A classificação do Grupo A definirá a ordem dos cinco primeiros colocados nas quartas de final. No Grupo B, apenas os três melhores avançam e entram nas quartas, que serão realizadas em sistema de playoffs melhor de três jogos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na primeira fase, o São Paulo derrotou Liga Sorocabana, Pinheiros, Basket Osasco, Corinthians, Sesi Franca, Basquete Rio Claro, Paulistano e Bauru, e perdeu somente para Mogi das Cruzes.