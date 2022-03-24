Basquete Tricolor recebe o Corinthians pelo NBB: saiba informações sobre os ingressos

O Basquete Tricolor enfrentará a equipe do Corinthians no NBB, no próximo sábado (26), às 16h10. A partida acontecerá no ginásio do Morumbi.Segundo os regulamentos do NBB, a partida contará somente com torcedores do São Paulo, por questões de segurança. O Tricolor embala uma sequência de quinze vitórias em casa, contando com NBB e BCLA. A entrada será gratuita. Para assistir à partida, os torcedores devem entrar pelo portão 13, localizado na rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, altura do número 130. Além disso, será exigido os comprovantes de vacinação completa. Caso apresente somente uma dose, será necessária uma cópia de um teste PCR, que tenha sido realizado pelo menos 48 horas antes.