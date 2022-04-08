futebol

Basquete: São Paulo vence o Minas e se classifica para a final da BCLA

Nesta quinta-feira (7), o Tricolor venceu o Minas por 93 a 79 e avançou para a decisão, onde encarará o Biguá (URU)...
LanceNet

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 22:45

O São Paulo está na final da BCLA (Basketball Champions League Americas) de basquete. Nesta quinta-feira (07), na Arena Carioca 1, o Tricolor venceu o Minas por por 93 a 79 e garantiu a vaga na final, onde enfrentará o Biguá (URU). A decisão será no sábado (9), às 19h10, no Rio de Janeiro. O jogo começou equilibrado, e o Tricolor venceu o primeiro quarto por 20 a 19. No segundo período, o time do Morumbi mostrou superioridade, fazendo 29 a 18.
Os são-paulinos conseguiram administrar a vantagem no terceiro quarto, que terminou em 19 a 19. No período final, a equipe de Bruno Mortari sacramentou o triunfo ao fazer 25 a 23.Para se classificar à final, o São Paulo contou com brilho de Bruno Caboclo, que anotou 28 pontos e 12 rebotes, e Bennett, com 19 pontos, dois rebotes e três assistências.
