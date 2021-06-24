Basquete: São Paulo estreia no Paulista em agosto; veja tabela

Crédito: João Pires/LNB

O São Paulo já tem data e hora para estrear no Campeonato Paulista de Basquete. Atual vice-campeão do NBB, a equipe comandada por Cláudio Mortari faz seu primeiro jogo na competição dia três de agosto, contra o Mogi das Cruzes, fora de casa. A competição tem início no dia 31 de julho.

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Semifinalista do ano passado, o São Paulo disputará o título estadual com outras nove equipes: Pinheiros, Liga Sorocaba (LSB), Franca, Rio Claro, Bauru, Osasco, Paulistano, Mogi das Cruzes e Corinthians.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! As equipes vão se enfrentar em grupo único com duelos em turno e returno. Os dois melhores classificados avançam para os playoffs, que serão jogados em sistema melhor de três jogos até a final.

O São Paulo vem tentando melhorar ainda mais a sua equipe. Nesta semana, o clube anunciou a contratação do ala Marquinhos, de 37 anos, que estava no Flamengo. Além disso, o armador Elinho, ex-Franca, também foi contratado.

VEJA A TABELA COMPLETA DO SÃO PAULO NO PAULISTA DE BASQUETE

Primeiro Turno03/08, 20h: Mogi (Fora)05/08, 19h30: Liga Sorocabana (Casa)07/08, 19h: Bauru (C)09/08, 20h: Paulistano (F)12/08, 20h: Franca (C)23/08, 20h: Corinthians (F)25/08, 20h: Pinheiros (F)29/08, 19h: Rio Claro (C)31/08, 19h30: Osasco (F)