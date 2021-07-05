Basquete: São Paulo contrata pivô Caio Torres para a temporada

O time de basquete do São Paulo segue se reforçando para a próxima temporada, onde o clube disputará o NBB (Novo Basquete Brasil) e o Campeonato Paulista.
> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo
Depois de contratar o armador Elinho e o com o ala Marquinhos, o Tricolor fechou a contratação do pivô Caio Torres, que estava no Brasília. Na temporada passada, ele teve média de 9,4 pontos por jogo, além de 5,9 rebotes e 10,4 de eficiência.
Além do Brasília, o pivô jogou também por Vasco, Olímpico-ARG, Mogi das Cruzes, Paulistano, São José, Flamengo e quatro times na Espanha: Guadalajara, Estudiantes Madrid, Melilla e Menorca.
Caio foi campeão brasileiro na temporada 2012/13 pelo Flamengo, quando também foi eleito MVP das Finais. Com a seleção brasileira, ele foi campeão da Copa América (2005), Sul-Americano (2006) e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007.