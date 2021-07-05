Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Basquete: São Paulo contrata pivô Caio Torres para a temporada

Jogador estava no Brasília e chega para reforçar o elenco do técnico Claudio Mortari para a disputa do Campeonato Paulista e NBB...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:00

LanceNet

Crédito: Divulgação
O time de basquete do São Paulo segue se reforçando para a próxima temporada, onde o clube disputará o NBB (Novo Basquete Brasil) e o Campeonato Paulista.
Depois de contratar o armador Elinho e o com o ala Marquinhos, o Tricolor fechou a contratação do pivô Caio Torres, que estava no Brasília. Na temporada passada, ele teve média de 9,4 pontos por jogo, além de 5,9 rebotes e 10,4 de eficiência.
Além do Brasília, o pivô jogou também por Vasco, Olímpico-ARG, Mogi das Cruzes, Paulistano, São José, Flamengo e quatro times na Espanha: Guadalajara, Estudiantes Madrid, Melilla e Menorca.
Caio foi campeão brasileiro na temporada 2012/13 pelo Flamengo, quando também foi eleito MVP das Finais. Com a seleção brasileira, ele foi campeão da Copa América (2005), Sul-Americano (2006) e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados