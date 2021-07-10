Basquete: São Paulo contrata armador Henrique Coelho

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Estou feliz por jogar em mais um time de camisa pesada de futebol, onde tudo é diferente. A torcida é apaixonada, tem uma energia grande e um time muito forte. E ainda é uma honra poder trabalhar com um técnico multicampeão como o Claudio Mortari, um dos grandes nomes do basquete nacional. Queria estar em um time em que eu posso brigar por títulos e aqui no São Paulo, sei que isso é possível - afirmou Coelho, ao site oficial do São Paulo. Antes dele, o São Paulo já tinha contratado o pivô Caio Torres, o ala/pivô Alex Doria e o ala Marquinhos e renovado os contratos de Bennett, Shamell e Isaac. Outros jogadores devem chegar e renovar contrato nos próximos dias. O Tricolor se prepara para a disputa do Paulista e depois do NBB, onde é o atual vice-campeão.