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futebol

Basquete: São Paulo contrata armador Henrique Coelho

Jogador de 28 anos estava no Cerrado Basquete e acertou com o Tricolor para esta temporada. Na temporada 2013/14, Coelho foi eleito o melhor jovem do NBB....

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 16:00
Crédito: Divulgação
O time de basquete do São Paulo segue se reforçando para a temporada. Desta vez, o Tricolor anunciou a chegada do armador Henrique Coelho, que estava no Cerrado Basquete. O Tricolor estreia na temporada no dia 4 de agosto, contra o Liga Sorocabana, pelo Campeonato Paulista.
DUELO: Rigoni lesionado! Quem você escolheria para substituir o argentino no São Paulo?
O jogador comentou sobre a sua chegada ao São Paulo e falou sobre a expectativa de estrear com a camisa do clube.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Estou feliz por jogar em mais um time de camisa pesada de futebol, onde tudo é diferente. A torcida é apaixonada, tem uma energia grande e um time muito forte. E ainda é uma honra poder trabalhar com um técnico multicampeão como o Claudio Mortari, um dos grandes nomes do basquete nacional. Queria estar em um time em que eu posso brigar por títulos e aqui no São Paulo, sei que isso é possível - afirmou Coelho, ao site oficial do São Paulo. Antes dele, o São Paulo já tinha contratado o pivô Caio Torres, o ala/pivô Alex Doria e o ala Marquinhos e renovado os contratos de Bennett, Shamell e Isaac. Outros jogadores devem chegar e renovar contrato nos próximos dias. O Tricolor se prepara para a disputa do Paulista e depois do NBB, onde é o atual vice-campeão.

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