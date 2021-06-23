Basquete: São Paulo acerta a chegada do experiente ala Marquinhos

Veterano, Marquinhos é um dos jogadores mais vitoriosos no basquete brasileiro, conquistado mais de 20 títulos. Entre eles, foi campeão seis vezes do NBB, sete vezes campeão carioca, campeão da Liga das Américas e da Champions League das Américas, dentre outras conquistas. - Estou feliz demais por ter a oportunidade de vestir a camisa do meu time de coração. Ser um jogador que a diretoria e a torcida depositam confiança é muito especial. A vontade de ganhar é muito grande ainda. E com uma enorme felicidade por representar a torcida dentro de quadra e fazer uma história linda com essa camisa - afirmou o novo reforço do basquete tricolor. Vice-campeão do NBB, perdendo a final justamente para o Flamengo, o São Paulo busca qualificar mais ainda o seu elenco para a próxima temporada. Antes de Marquinhos, o clube já havia contratado o armador Elinho.