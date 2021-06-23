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futebol

Basquete: São Paulo acerta a chegada do experiente ala Marquinhos

Jogador de 37 anos chega para reforçar a equipe de basquete do Tricolor por duas temporadas. Ao longo da carreira, Marquinhos conquistou mais de 20 títulos...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 15:53

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:53

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do ala Marquinhos, de 37 anos, que estava no Flamengo. O jogador de 37 anos chega com contrato válido por duas temporadas e reforça o elenco comandado pelo técnico Claudio Mortari.
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Veterano, Marquinhos é um dos jogadores mais vitoriosos no basquete brasileiro, conquistado mais de 20 títulos. Entre eles, foi campeão seis vezes do NBB, sete vezes campeão carioca, campeão da Liga das Américas e da Champions League das Américas, dentre outras conquistas. - Estou feliz demais por ter a oportunidade de vestir a camisa do meu time de coração. Ser um jogador que a diretoria e a torcida depositam confiança é muito especial. A vontade de ganhar é muito grande ainda. E com uma enorme felicidade por representar a torcida dentro de quadra e fazer uma história linda com essa camisa - afirmou o novo reforço do basquete tricolor. Vice-campeão do NBB, perdendo a final justamente para o Flamengo, o São Paulo busca qualificar mais ainda o seu elenco para a próxima temporada. Antes de Marquinhos, o clube já havia contratado o armador Elinho.

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