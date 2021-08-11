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futebol

Basquete: Mortari 'dá receita' para São Paulo se manter invicto no Paulista

Tricolor está invicto na competição em três rodadas disputadas. Treinador falou sobre o começo da temporada e o que o time precisa fazer para se manter bem no torneio...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 14:00
Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net
O time de basquete do São Paulo volta às quadras nesta quarta-feira, às 19h30, no ginásio Sebastião Rafael da Silva (Geodesico), para enfrentar o Osasco. o Tricolor é uma das únicas equipes invictas depois de duas rodadas. A ideia do técnico Claudio Mortari é aproveitar os primeiros confrontos da temporada para fazer o time ganhar ritmo de jogo e entrosamento para a sequência da temporada. Ele 'deu a receita' para o São Paulo ficar em boa fase na competição estadual. ​- Cada jogo é uma história. Basquete não é uma receita de bolo, que é só seguir o que está escrito e dá certo. Cada jogo é uma história. Alguns jogadores que não foram bem contra o Sorocaba, foram bem contra o Pinheiros. É normal essa oscilação e precisamos saber lidar com isso. É importante também lembrar que ainda não estamos com a equipe completa, mas temos um elenco com muito talento - analisou o técnico, ao site oficial do São Paulo. O Tricolor ainda não conta com todo o elenco à disposição. o São Paulo ainda aguarda a estreia de alguns reforços (Caio e Ware) e a volta de Shamell, que se recupera de uma cirurgia no cotovelo. Além disso, espera a regularização de Caio Torres e Ware, que pode acontecer a qualquer momento.
Veja informações sobre Osasco x São Paulo
Horário: 19h30Local: ginásio Sebastião Rafael da Silva (Geodesico), em OsascoTransmissão: GCS (via Youtube)

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