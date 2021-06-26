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futebol

Basquete: destaque do São Paulo, ala Shamell renova contrato

Norte-americano permanecerá como opção do técnico Claudio Mortari para esta temporada. Jogador é o maio pontuador da história do NBB, com 395 pontos...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 12:00
Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo acertou a renovação de contrato do ala Shamell. Um dos destaques da equipe de Claudio Mortari na temporada passada, o norte-americano seguirá no time para esta temporada.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
Maior pontuador da história do NBB (Novo Basquete Brasil), Shamell se recupera de uma cirurgia no cotovelo, que o deve tirar dos primeiros jogos da temporada, mas a tendência é que ele retorne em setembro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com 40 anos de idade, Shamell está no São Paulo desde junho de 2019, quando chegou para a disputa da temporada 2019/20 do NBB. O jogador é o maior cestinha da história da competição com 395 pontos.
Mesmo nascendo nos Estados Unidos, grande centro do basquetebol mundial, Shamell construiu sua carreira basicamente no Brasil, onde passou por Araraquara, Paulistano, Limeira, Pinheiros, Mogi das Cruzes e São Paulo. Também passou por KK Zadar, da Croácia e Zhejiang, da China.

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