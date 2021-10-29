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Basquete: Cláudio Mortari não é mais treinador do São Paulo

Em comum acordo entre treinador e diretoria, profissional deixou o clube nesta sexta-feira, alegando motivos pessoais. Equipe será comandada pelo seu filho, Bruno Mortari...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:01

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 13:01
Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
Cláudio Mortari não é mais treinador do basquete masculino do São Paulo. Em comum acordo entre treinador e diretoria, o profissional deixou o clube nesta sexta-feira, alegando motivos pessoais. O técnico de 73 anos estava na equipe desde o fim de 2018, quando o projeto do Basquete Tricolor foi retomado. O basquete do São Paulo passará a ser comandado pelo filho de Cláudio Mortari, Bruno Mortari. Bruno também está no projeto do Basquete Tricolor desde o início e terá como auxiliar, Enio Vecchi. A estreia de Bruno como treinador será nesta sexta-feira contra o Brasília, às 20h, no ginásio do Morumbi.
Mortari teve uma boa passagem pelo São Paulo desde a retomada do basquete no clube. Semifinalista do Campeonato Paulista em 2019 e 2020, o Tricolor foi campeão estadual nesta temporada. O time também foi semifinalista da BCLA 2020 (Champions League das Américas), além de vice-campeão da Liga Ouro 2019/20 e do Super 8 2020/21. No NBB, a equipe foi vice-campeã na temporada passada e terceira colocada na temporada 2019/20. Dois atletas do São Paulo foram MVPs do NBB sobre o comando de Mortari: Georginho na temporada 2019/20 e Lucas Mariano na temporada 2020/21).

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