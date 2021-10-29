Basquete: Cláudio Mortari não é mais treinador do São Paulo

Cláudio Mortari não é mais treinador do basquete masculino do São Paulo. Em comum acordo entre treinador e diretoria, o profissional deixou o clube nesta sexta-feira, alegando motivos pessoais. O técnico de 73 anos estava na equipe desde o fim de 2018, quando o projeto do Basquete Tricolor foi retomado. O basquete do São Paulo passará a ser comandado pelo filho de Cláudio Mortari, Bruno Mortari. Bruno também está no projeto do Basquete Tricolor desde o início e terá como auxiliar, Enio Vecchi. A estreia de Bruno como treinador será nesta sexta-feira contra o Brasília, às 20h, no ginásio do Morumbi.