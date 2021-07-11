Basquete: Ala Isaac renova contrato com o São Paulo

Crédito: Mari Sá/LNB

O São Paulo renovou o contrato do ala Isaac para esta temporada. Depois da permanência de Bennett e Shamell, o clube firmou também um novo acordo com o jogador, que fez parte da equipe na temporada passada.

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Isaac chegou ao Tricolor na temporada passada e participou de 30 jogos sob o comando do técnico Claudio Mortari. O ala tem média de 5,8 pontos por jogo, 82,6% de aproveitamento nos lances livres, 66,7% na área de dois pontos, 7 de eficiência, dentre outras marcas.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Em entrevista ao site oficial do São Paulo, o jogador comemorou a renovação e agradeceu o clube por confiar no seu trabalho.

- Estou feliz em continuar com a equipe. É sempre bom dar continuidade em um trabalho, ainda mais quando ele deu tão certo, como na temporada passada. Agradeço ao São Paulo pela confiança e vamos trabalhar para que seja uma temporada de grandes conquistas para nós - disse o ala.